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Представлено оновлений
високоточний снаряд українського...

Представлено оновлений високоточний снаряд українського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:17

Представлено оновлений високоточний снаряд українського...

Пропонуємо до обговорення:
ДП Науково-виробничий комплекс "Прогрес", що входить до складу ДК «Укроборонпром», завершило роботи над модернізацією та повним імпортозаміщенням компонентів з Росії високоточного 152-мм снаряда «Квітнік», - передає прес-служба Укроборонпрому.

Дивися повний текст Представлено оновлений високоточний снаряд українського виробництва.
R2
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Отличная вещь, сепары как раз понастроили блокпостов, которые теперь будет удобненько разваливать
titanik
 
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titanik

Вещь, не спорю, отличненькая, пойди она в серию, равно как и многие другие отечественные разработки. Но реалии таковы, что уже как бы и патронов не всегда вдоволь, как было в 15-м, а их массового производства все нет
max_us_ua
 
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