Представлено оновлений високоточний снаряд українського...

Додано: Чет 20 гру, 2018 12:31

Это все ля-ля.В Украине идет переход на вооружение стран НАТО, в т.ч. и стрелкового оружия:В Украине идет импортозамещение по комплектующим:В Украине идет разработка и выпуск патронов стрелкового оружия, которое особо остро нужно:И это все вовремя войны, во время отсутствия ресурсов, во время разрушения более 25% экономического потенциала Украины.И всяких плюшек много делается, не о всем можно писать и говорить.А ссылки на Российскую империю, рабский труд за копейки, бесплатное сырье, несметные богатства империи, свободное передвижение технологий в 19 веке ?За 25 лет независимости Украины все станки порезаны на металл и вывезены на вторсырье за копейки. Система подготовки рабочих кадров полностью разрушена. Кто помоложе, может свободно уехать на работу в Европу, как вчера уезжали в Россию. И несмотря на это все - делаем, делаем, делаем. Уже и катера, уже восстанавливаем авиазаводы, беспилотники, ракеты и далее по списку.Не надо бздеть, дайте время, это не евробляхи из Европы таскать - нужны деньги, много денег, нужно сырье, технологии, люди.