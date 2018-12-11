Представлено оновлений високоточний снаряд українського...

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ДП Науково-виробничий комплекс "Прогрес", що входить до складу ДК «Укроборонпром», завершило роботи над модернізацією та повним імпортозаміщенням компонентів з Росії високоточного 152-мм снаряда «Квітнік», - передає прес-служба Укроборонпрому.
Вещь, не спорю, отличненькая, пойди она в серию, равно как и многие другие отечественные разработки. Но реалии таковы, что уже как бы и патронов не всегда вдоволь, как было в 15-м, а их массового производства все нет
Вещь, не спорю, отличненькая, пойди она в серию, равно как и многие другие отечественные разработки. Но реалии таковы, что уже как бы и патронов не всегда вдоволь, как было в 15-м, а их массового производства все нет
Это действительно вызывает удивление - за почти 5 лет войны украинская промышленность так и смогла освоить серийное производство патронов и артвыстрелов, т.е. овладеть технологиями, которые освоила 103 года назад российская промышленность, выпустив 67 млн. снарядов и 13 млрд. патронов за 3,5 года. И это при том, что на многих тогдашних заводах даже не было станков с эл. моторами - вращение металлорежущим станкам передавалось от компаунда (вала паровой машины через множество клиноременных передач).
Волгарь Это все ля-ля. В Украине идет переход на вооружение стран НАТО, в т.ч. и стрелкового оружия: https://strana.ua/news/96869-ukraina-na ... ac-47.html В Украине идет импортозамещение по комплектующим: https://ru.tsn.ua/ukrayina/ukraina-vper ... 88648.html В Украине идет разработка и выпуск патронов стрелкового оружия, которое особо остро нужно: http://podrobnosti.ua/2275107-v-ukraine ... ronov.html И это все вовремя войны, во время отсутствия ресурсов, во время разрушения более 25% экономического потенциала Украины. И всяких плюшек много делается, не о всем можно писать и говорить. А ссылки на Российскую империю, рабский труд за копейки, бесплатное сырье, несметные богатства империи, свободное передвижение технологий в 19 веке ? За 25 лет независимости Украины все станки порезаны на металл и вывезены на вторсырье за копейки. Система подготовки рабочих кадров полностью разрушена. Кто помоложе, может свободно уехать на работу в Европу, как вчера уезжали в Россию. И несмотря на это все - делаем, делаем, делаем. Уже и катера, уже восстанавливаем авиазаводы, беспилотники, ракеты и далее по списку. Не надо бздеть, дайте время, это не евробляхи из Европы таскать - нужны деньги, много денег, нужно сырье, технологии, люди.
Народ спокійно патрони роблять, снаряди теж - те що троху тормозять це да, на ці потужності можна було вийти ще рік назат - маємо що маємо. Снаряд хороший але точно дорогий а з нашим бюджетом - ну ви поняли що вони будуть екзотикою.