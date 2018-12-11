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Представлено оновлений
високоточний снаряд українського...

Представлено оновлений високоточний снаряд українського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:17

Представлено оновлений високоточний снаряд українського...

Пропонуємо до обговорення:
ДП Науково-виробничий комплекс "Прогрес", що входить до складу ДК «Укроборонпром», завершило роботи над модернізацією та повним імпортозаміщенням компонентів з Росії високоточного 152-мм снаряда «Квітнік», - передає прес-служба Укроборонпрому.

Дивися повний текст Представлено оновлений високоточний снаряд українського виробництва.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:17

Отличная вещь, сепары как раз понастроили блокпостов, которые теперь будет удобненько разваливать
titanik
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:44

titanik

Вещь, не спорю, отличненькая, пойди она в серию, равно как и многие другие отечественные разработки. Но реалии таковы, что уже как бы и патронов не всегда вдоволь, как было в 15-м, а их массового производства все нет
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:36

  max_us_ua написав:titanik

Вещь, не спорю, отличненькая, пойди она в серию, равно как и многие другие отечественные разработки. Но реалии таковы, что уже как бы и патронов не всегда вдоволь, как было в 15-м, а их массового производства все нет

Это действительно вызывает удивление - за почти 5 лет войны украинская промышленность так и смогла освоить серийное производство патронов и артвыстрелов, т.е. овладеть технологиями, которые освоила 103 года назад российская промышленность, выпустив 67 млн. снарядов и 13 млрд. патронов за 3,5 года. И это при том, что на многих тогдашних заводах даже не было станков с эл. моторами - вращение металлорежущим станкам передавалось от компаунда (вала паровой машины через множество клиноременных передач).
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:31

Волгарь
Это все ля-ля.
В Украине идет переход на вооружение стран НАТО, в т.ч. и стрелкового оружия:
https://strana.ua/news/96869-ukraina-na ... ac-47.html
В Украине идет импортозамещение по комплектующим:
https://ru.tsn.ua/ukrayina/ukraina-vper ... 88648.html
В Украине идет разработка и выпуск патронов стрелкового оружия, которое особо остро нужно:
http://podrobnosti.ua/2275107-v-ukraine ... ronov.html
И это все вовремя войны, во время отсутствия ресурсов, во время разрушения более 25% экономического потенциала Украины.
И всяких плюшек много делается, не о всем можно писать и говорить.
А ссылки на Российскую империю, рабский труд за копейки, бесплатное сырье, несметные богатства империи, свободное передвижение технологий в 19 веке ?
За 25 лет независимости Украины все станки порезаны на металл и вывезены на вторсырье за копейки. Система подготовки рабочих кадров полностью разрушена. Кто помоложе, может свободно уехать на работу в Европу, как вчера уезжали в Россию. И несмотря на это все - делаем, делаем, делаем. Уже и катера, уже восстанавливаем авиазаводы, беспилотники, ракеты и далее по списку.
Не надо бздеть, дайте время, это не евробляхи из Европы таскать - нужны деньги, много денег, нужно сырье, технологии, люди.
Дима Алматов
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 11:56

Народ спокійно патрони роблять, снаряди теж - те що троху тормозять це да, на ці потужності можна було вийти ще рік назат - маємо що маємо. Снаряд хороший але точно дорогий а з нашим бюджетом - ну ви поняли що вони будуть екзотикою.
oleksandr_dyshlyuk
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