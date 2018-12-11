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Насіров намагається відсудити
у лікаря 1 млн гривень за...

Насіров намагається відсудити у лікаря 1 млн гривень за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:37

Насіров намагається відсудити у лікаря 1 млн гривень за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Дивися повний текст Насіров намагається відсудити у лікаря 1 млн гривень за свідчення в суді.
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