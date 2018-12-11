Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.
Дивися повний текст Насіров намагається відсудити у лікаря 1 млн гривень за свідчення в суді.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 14:37
Насіров намагається відсудити у лікаря 1 млн гривень за...
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Дивися повний текст Насіров намагається відсудити у лікаря 1 млн гривень за свідчення в суді.
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:16
А где был его адвокат когда врачу сказали "оценить состояние" и почему он не опротестовал этот вопрос? а теперь решил бабла срубить с самого незащищенного участника процесса?
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