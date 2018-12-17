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У країнах ЄС запроваджують
заборону на використання...

У країнах ЄС запроваджують заборону на використання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:13

У країнах ЄС запроваджують заборону на використання...

Пропонуємо до обговорення:
Європейський союз погодив положення директиви, яка забороняє використання побутової продукції з пластика, в тому числі соломинок, тарілок і склянок.

Дивися повний текст У країнах ЄС запроваджують заборону на використання побутового пластику.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:13

весь прикол данной ситуации состоит в том, что единомоментная замена всей пластиковой посуды на бумажную резко повысит спрос на древесину и клея для склеивания изделий из таковой (ПВА), что вызывает какбэ диссонанс: леса будут больше вырубать - как его быстро вырастить?
специально для Лепэна - откроют импорт леса из Украины, попомните мои слова
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