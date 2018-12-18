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Меняла-кидала.
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Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:43
Предлагал в Заявках физлиц обмен валют,с номера 068 413 40-48,представился Алексеем."Инкассаторы" привезли "куклу" .
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