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Єврокомісія прийняла звіт про безвіз із вимогою посилити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 гру, 2018 17:55
Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія на сьогоднішньому засіданні прийняла звіт про безвізовий режим з Україною з вимогою посилити боротьбу з корупцією і вжити заходів для зниження нерегулярної міграції.
Дивися повний текст Єврокомісія прийняла звіт про безвіз із вимогою посилити боротьбу з корупцією в Україні
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:55
Тільки після посилення боротьби з кокупцією в ЄС
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