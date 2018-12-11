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Єврокомісія прийняла звіт про
безвіз із вимогою посилити...

Єврокомісія прийняла звіт про безвіз із вимогою посилити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:55

Єврокомісія прийняла звіт про безвіз із вимогою посилити...

Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія на сьогоднішньому засіданні прийняла звіт про безвізовий режим з Україною з вимогою посилити боротьбу з корупцією і вжити заходів для зниження нерегулярної міграції.

Дивися повний текст Єврокомісія прийняла звіт про безвіз із вимогою посилити боротьбу з корупцією в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:55

Тільки після посилення боротьби з кокупцією в ЄС
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:09

Побороть коррупцию если и можно то только вводом внешнего управления, причем сроком лет на 20+ и на законодательном уровне запретом занимать руководящие должности нынешним чиновникам-- всем без исключения а так же их ближайшим родственникам.
Джон
 
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