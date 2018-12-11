Єврокомісія прийняла звіт про безвіз із вимогою посилити...

Додано: Чет 20 гру, 2018 12:57
вот только отписавшиеся за передачу управления забывают что люди то везде одинаковые и одно то что человек по происхождению немец не делает его кристально честным. Это делает неотвратимость наказания, поэтому пока будет возможность избегать заслуженной кары - то хоть святого приглашай на управление, но через некоторое время он станет воровать так же как и все. Быстрого и простого рецепта не существует, но менять систему конечно нужно.
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