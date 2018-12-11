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Єврокомісія прийняла звіт про безвіз із вимогою посилити...
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:55
Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія на сьогоднішньому засіданні прийняла звіт про безвізовий режим з Україною з вимогою посилити боротьбу з корупцією і вжити заходів для зниження нерегулярної міграції.
Дивися повний текст Єврокомісія прийняла звіт про безвіз із вимогою посилити боротьбу з корупцією в Україні
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R2
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Додано: Сер 19 гру, 2018 17:55
Тільки після посилення боротьби з кокупцією в ЄС
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kyiv7777
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Додано: Сер 19 гру, 2018 22:09
Побороть коррупцию если и можно то только вводом внешнего управления, причем сроком лет на 20+ и на законодательном уровне запретом занимать руководящие должности нынешним чиновникам-- всем без исключения а так же их ближайшим родственникам.
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Джон
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Додано: Чет 20 гру, 2018 11:13
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Сергій_М
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Додано: Чет 20 гру, 2018 12:40
Давайте втрачати 200 000 000 000 євро і жити як німці, чи ви проти?
Хай крадуть мільярдами євро, тільки щоб люди жили по людськи, а не по уб людськи.
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Rainbow
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Додано: Чет 20 гру, 2018 12:57
вот только отписавшиеся за передачу управления забывают что люди то везде одинаковые и одно то что человек по происхождению немец не делает его кристально честным. Это делает неотвратимость наказания, поэтому пока будет возможность избегать заслуженной кары - то хоть святого приглашай на управление, но через некоторое время он станет воровать так же как и все. Быстрого и простого рецепта не существует, но менять систему конечно нужно.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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RomanTik
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Додано: Чет 20 гру, 2018 14:03
Высшего антикоррупционного суда никогда в Украине не будет. И с коррупцией никто и никогда бороться не будет, до тех пор пока бандиты с депутатскими мандатами у власти.
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-Segey-
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Додано: Чет 20 гру, 2018 20:01
Для чого це бла бла бла. Думаю простий роботяга ще недослужився до звання корупціонер. Слабо ЕС заморозити гроші чинушам КМУ, АП, ВРУ
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Дикий не Дикий
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