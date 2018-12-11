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Єврокомісія прийняла звіт про
безвіз із вимогою посилити...

Єврокомісія прийняла звіт про безвіз із вимогою посилити...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:55

Єврокомісія прийняла звіт про безвіз із вимогою посилити...

Пропонуємо до обговорення:
Європейська комісія на сьогоднішньому засіданні прийняла звіт про безвізовий режим з Україною з вимогою посилити боротьбу з корупцією і вжити заходів для зниження нерегулярної міграції.

Дивися повний текст Єврокомісія прийняла звіт про безвіз із вимогою посилити боротьбу з корупцією в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:55

Тільки після посилення боротьби з кокупцією в ЄС
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:09

Побороть коррупцию если и можно то только вводом внешнего управления, причем сроком лет на 20+ и на законодательном уровне запретом занимать руководящие должности нынешним чиновникам-- всем без исключения а так же их ближайшим родственникам.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:13

Джон І кому ж ти, нещасне, пропонуєш віддати Україну? Чи не Німеччині, бува?
Німеччина щороку втрачає від корупції 100 000 000 000 євро
https://www.berliner-zeitung.de/politik/rnd/durch-korruption-deutschland-verliert-jaehrlich-mehr-als-100-milliarden-euro-31706838?fbclid=IwAR2rWBNbU2YjFqZ6HDZ4uRwvYHReLo3RNwOgsPYWD1pI2hrUJ8lkDyxZwME
Сергій_М
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:40

  Сергій_М написав:Джон І кому ж ти, нещасне, пропонуєш віддати Україну? Чи не Німеччині, бува?
Німеччина щороку втрачає від корупції 100 000 000 000 євро
https://www.berliner-zeitung.de/politik/rnd/durch-korruption-deutschland-verliert-jaehrlich-mehr-als-100-milliarden-euro-31706838?fbclid=IwAR2rWBNbU2YjFqZ6HDZ4uRwvYHReLo3RNwOgsPYWD1pI2hrUJ8lkDyxZwME

Давайте втрачати 200 000 000 000 євро і жити як німці, чи ви проти?
Хай крадуть мільярдами євро, тільки щоб люди жили по людськи, а не по уб людськи.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:57

вот только отписавшиеся за передачу управления забывают что люди то везде одинаковые и одно то что человек по происхождению немец не делает его кристально честным. Это делает неотвратимость наказания, поэтому пока будет возможность избегать заслуженной кары - то хоть святого приглашай на управление, но через некоторое время он станет воровать так же как и все. Быстрого и простого рецепта не существует, но менять систему конечно нужно.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:03

Высшего антикоррупционного суда никогда в Украине не будет. И с коррупцией никто и никогда бороться не будет, до тех пор пока бандиты с депутатскими мандатами у власти.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:01

Для чого це бла бла бла. Думаю простий роботяга ще недослужився до звання корупціонер. Слабо ЕС заморозити гроші чинушам КМУ, АП, ВРУ
Дикий не Дикий
 
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