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Южаніна повідомила, з чого треба починати розділення ДФС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:16
Пропонуємо до обговорення:
На цьому наполягає голова Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.
Дивися повний текст Южаніна повідомила, з чого треба починати розділення ДФС
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:16
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