На цьому наполягає голова Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.
Дивися повний текст Южаніна повідомила, з чого треба починати розділення ДФС.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:16
Южаніна повідомила, з чого треба починати розділення ДФС
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Южаніна повідомила, з чого треба починати розділення ДФС.
Додано: Чет 20 гру, 2018 13:11
Re: Южаніна повідомила, з чого треба починати розділення ДФС
Если бы видели на каких тачелах налоговая полиция разъезжает.
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