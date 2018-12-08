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Южаніна повідомила, з чого
треба починати розділення ДФС

Южаніна повідомила, з чого треба починати розділення ДФС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:16

Южаніна повідомила, з чого треба починати розділення ДФС

Пропонуємо до обговорення:
На цьому наполягає голова Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

Дивися повний текст Южаніна повідомила, з чого треба починати розділення ДФС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:16

С расстрелов.
romiks2009
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:11

Re: Южаніна повідомила, з чого треба починати розділення ДФС

Если бы видели на каких тачелах налоговая полиция разъезжает.
p_a_l
 
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