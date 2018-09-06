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Підтримка МВФ дозволить Україні впевнено пройти піковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 гру, 2018 18:32
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман привітав рішення Міжнародного валютного фонду (МВФ) про запуск нової програми співпраці з Україною обсягом 3,9 млрд доларів і рішення Світового банку про надання Україні гарантій на підтримку державної політики на суму 750 млн доларів.
Дивися повний текст Підтримка МВФ дозволить Україні впевнено пройти піковий за виплатами 2019 рік, - Гройсман
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Додано: Сер 19 гру, 2018 18:32
Для чого завжди путати Україну і верхушку при владі. Звичка? Звичка поширюється і на бюджет. Свій карман бюджетний карман.
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