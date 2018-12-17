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МВФ повідомив деталі нової
програми для України

МВФ повідомив деталі нової програми для України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:12

МВФ повідомив деталі нової програми для України

Пропонуємо до обговорення:
Також Рада вирішила анулювати чинну програму розширеного фінансування EFF, затверджену 11 березня 2015 року.

Дивися повний текст МВФ повідомив деталі нової програми для України.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:12

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