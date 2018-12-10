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Експрес до "Борисполя"
здійснив 1000 рейсів

Експрес до "Борисполя" здійснив 1000 рейсів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:17

Експрес до "Борисполя" здійснив 1000 рейсів

Пропонуємо до обговорення:
Експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль", який запустили в кінці листопада, здійснив вже 1000 рейсів і перевіз 30 тисяч пасажирів.

Дивися повний текст Експрес до \"Борисполя\" здійснив 1000 рейсів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:17

Очень правильное слово "СОВЕРШИЛ".Это вам не "осуществил" или "сделал".
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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