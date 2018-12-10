Експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль", який запустили в кінці листопада, здійснив вже 1000 рейсів і перевіз 30 тисяч пасажирів.
Дивися повний текст Експрес до \"Борисполя\" здійснив 1000 рейсів.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 19:17
Експрес до "Борисполя" здійснив 1000 рейсів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експрес до \"Борисполя\" здійснив 1000 рейсів.
Додано: Сер 19 гру, 2018 19:17
Очень правильное слово "СОВЕРШИЛ".Это вам не "осуществил" или "сделал".
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