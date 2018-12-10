Експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль", який запустили в кінці листопада, здійснив вже 1000 рейсів і перевіз 30 тисяч пасажирів.
Дивися повний текст Експрес до \"Борисполя\" здійснив 1000 рейсів.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 19:17
Експрес до "Борисполя" здійснив 1000 рейсів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експрес до \"Борисполя\" здійснив 1000 рейсів.
Додано: Сер 19 гру, 2018 19:17
Очень правильное слово "СОВЕРШИЛ".Это вам не "осуществил" или "сделал".
Додано: Чет 20 гру, 2018 02:28
Ничо так, средний показатель 30 пассажиров за 1 рейс.
27 рейсов да по 30 пассажиров это 810 пассажиров в сутки перевозит. Это мощно
А если знать, что ежесуточно пасажиропоток АП Борисполя примерно 32 тысячи, так это ваще же силища, аж цельных 2,5% рынка перевозок захватили
Додано: Чет 20 гру, 2018 09:58
пассажиропоток Борисполя с половины состоит из транзитных пассажиров. Также не забываем тех, кто добирается с левого берега Киева. Проблема как раз была у иногородних пассажиров, которые в аэропорт добираются с других областей. Обычно, они добирались на поезде в Киев, затем перекладными в аэропорт. Чаще всего автобусом с Южного вокзала. Теперь пересядут на экспресс, кто не боится рулетки "встанет/не встанет" для гиперлупа с миллионным пробегом.
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:14
плюсую...
интересно, на сколько вообще окупается перемещения 30 человек целым поездом...
может укрзализныце было бы дешевле этим людам такси оплачивать?
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