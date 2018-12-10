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Експрес до "Борисполя"
здійснив 1000 рейсів

Експрес до "Борисполя" здійснив 1000 рейсів
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:17

Експрес до "Борисполя" здійснив 1000 рейсів

Пропонуємо до обговорення:
Експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль", який запустили в кінці листопада, здійснив вже 1000 рейсів і перевіз 30 тисяч пасажирів.

Дивися повний текст Експрес до \"Борисполя\" здійснив 1000 рейсів.
R2
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Очень правильное слово "СОВЕРШИЛ".Это вам не "осуществил" или "сделал".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 02:28

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" здійснив вже 1000 рейсів і перевіз 30 тисяч пасажирів.



Ничо так, средний показатель 30 пассажиров за 1 рейс.
27 рейсов да по 30 пассажиров это 810 пассажиров в сутки перевозит. Это мощно :mrgreen:
А если знать, что ежесуточно пасажиропоток АП Борисполя примерно 32 тысячи, так это ваще же силища, аж цельных 2,5% рынка перевозок захватили :lol:
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:58

  EKO написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" здійснив вже 1000 рейсів і перевіз 30 тисяч пасажирів.



Ничо так, средний показатель 30 пассажиров за 1 рейс.
27 рейсов да по 30 пассажиров это 810 пассажиров в сутки перевозит. Это мощно :mrgreen:
А если знать, что ежесуточно пасажиропоток АП Борисполя примерно 32 тысячи, так это ваще же силища, аж цельных 2,5% рынка перевозок захватили :lol:

пассажиропоток Борисполя с половины состоит из транзитных пассажиров. Также не забываем тех, кто добирается с левого берега Киева. Проблема как раз была у иногородних пассажиров, которые в аэропорт добираются с других областей. Обычно, они добирались на поезде в Киев, затем перекладными в аэропорт. Чаще всего автобусом с Южного вокзала. Теперь пересядут на экспресс, кто не боится рулетки "встанет/не встанет" для гиперлупа с миллионным пробегом.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:14

  EKO написав:
  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль" здійснив вже 1000 рейсів і перевіз 30 тисяч пасажирів.



Ничо так, средний показатель 30 пассажиров за 1 рейс.
27 рейсов да по 30 пассажиров это 810 пассажиров в сутки перевозит. Это мощно :mrgreen:
А если знать, что ежесуточно пасажиропоток АП Борисполя примерно 32 тысячи, так это ваще же силища, аж цельных 2,5% рынка перевозок захватили :lol:


плюсую...
интересно, на сколько вообще окупается перемещения 30 человек целым поездом...
может укрзализныце было бы дешевле этим людам такси оплачивать? :mrgreen:
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Slon_Nosov
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