Експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль", який запустили в кінці листопада, здійснив вже 1000 рейсів і перевіз 30 тисяч пасажирів.
Дивися повний текст Експрес до \"Борисполя\" здійснив 1000 рейсів.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 19:17
Експрес до "Борисполя" здійснив 1000 рейсів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експрес до \"Борисполя\" здійснив 1000 рейсів.
Додано: Сер 19 гру, 2018 19:17
Очень правильное слово "СОВЕРШИЛ".Это вам не "осуществил" или "сделал".
Додано: Чет 20 гру, 2018 02:28
Ничо так, средний показатель 30 пассажиров за 1 рейс.
27 рейсов да по 30 пассажиров это 810 пассажиров в сутки перевозит. Это мощно
А если знать, что ежесуточно пасажиропоток АП Борисполя примерно 32 тысячи, так это ваще же силища, аж цельных 2,5% рынка перевозок захватили
Додано: Чет 20 гру, 2018 09:58
пассажиропоток Борисполя с половины состоит из транзитных пассажиров. Также не забываем тех, кто добирается с левого берега Киева. Проблема как раз была у иногородних пассажиров, которые в аэропорт добираются с других областей. Обычно, они добирались на поезде в Киев, затем перекладными в аэропорт. Чаще всего автобусом с Южного вокзала. Теперь пересядут на экспресс, кто не боится рулетки "встанет/не встанет" для гиперлупа с миллионным пробегом.
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:14
плюсую...
интересно, на сколько вообще окупается перемещения 30 человек целым поездом...
может укрзализныце было бы дешевле этим людам такси оплачивать?
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Додано: П'ят 21 гру, 2018 02:28
Ладно - уговорили, не 2,5%, а пусть будет 5 Хотя, терзает меня смутное сомнение, насчет аж половины транзитных. Откуда и куда интересно народ там прет?
Аргумент по левобережью не принимается, на левом берегу этот мегапоезд тоже делает остановку, или Дарницкий вокзал уже переехал на правый берег?
Другое дело, что нифига не реорганизовали городской транспорт, чтобы обеспечить подвоз желающих под этот "экспрес" - но вот это как раз и не удивительно, на это надо мозгом думать, а это не каждый лишь может - каждый может лишь смотреть
Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:14
1) транзитные потоки значительны - к сожалению, статистики не видел, но читал интервью с директором, где тот жаловался, что на транзитных уже места не хватает. Я где-то раз в месяц/два летаю из Борисполя - там в натуре шляется куча "левого" народа
2) с левого берега добраться проще, в том числе на личном транспорте - в стиле "жена подбросила". Мне, со Святошино, жена разве что пальцем у виска покрутит - а вот вариант экспресса очень даже ничего. Круче него только вылет из Жулян Также никто не отменял автобусы на метро Харьковской.
Не спорьте, вы вообще с Киева? Часто летаете? Безвиз?
Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:20
А зачем этот экспресс для тех кто живет на Печерске,Голосеево или Теремках если проще доехать на метро до м.Харьковская. а дальше автобусом или 4-м пассажиром в левом такси за те же 60грн?
В игноре Kart, Sommer
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