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Уряд удосконалить підтримку фермерів - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:41
Пропонуємо до обговорення:
Уряд 2019 року має намір удосконалити механізм розподілу коштів програм державної підтримки фермерів в 2019 році, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 20:41
около 881,8 млрд грн.
В нулях не запутались?
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mickhailbulgakov
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