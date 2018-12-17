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Уряд удосконалить підтримку
фермерів - Гройсман

Уряд удосконалить підтримку фермерів - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:41

Уряд удосконалить підтримку фермерів - Гройсман

Пропонуємо до обговорення:
Уряд 2019 року має намір удосконалити механізм розподілу коштів програм державної підтримки фермерів в 2019 році, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

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R2
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около 881,8 млрд грн.
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mickhailbulgakov
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