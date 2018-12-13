Англійський журнал The Economist визнав Вірменію країною 2018 року. Претендентами на це звання також була Ефіопія та Малайзія.
Дивися повний текст Журнал The Economist визнав Вірменію країною 2018 року.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 20:42
Журнал The Economist визнав Вірменію країною 2018 року
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Дивися повний текст Журнал The Economist визнав Вірменію країною 2018 року.
Додано: Сер 19 гру, 2018 20:42
Древнее государство и впредь будет критически зависеть от России. А учитывая поддержку Россией оккупации Карабаха, - само физическое выживание 3 миллионов жителей Армении зависит не от них самих, а от поддержки Москвы (иначе тюрки просто вырежут армян, как в известный геноцид). Можно ли ЭТО назвать государством, если железная дорога и электроэнергетика, да и много что еще прямо контролируется российским государством? Страна года...
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