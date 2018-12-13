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Журнал The Economist визнав
Вірменію країною 2018 року

Журнал The Economist визнав Вірменію країною 2018 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:42

Журнал The Economist визнав Вірменію країною 2018 року

Пропонуємо до обговорення:
Англійський журнал The Economist визнав Вірменію країною 2018 року. Претендентами на це звання також була Ефіопія та Малайзія.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:42

Древнее государство и впредь будет критически зависеть от России. А учитывая поддержку Россией оккупации Карабаха, - само физическое выживание 3 миллионов жителей Армении зависит не от них самих, а от поддержки Москвы (иначе тюрки просто вырежут армян, как в известный геноцид). Можно ли ЭТО назвать государством, если железная дорога и электроэнергетика, да и много что еще прямо контролируется российским государством? Страна года...
max_us_ua
 
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