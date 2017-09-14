Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що забороняє банкам встановлювати вуличні табло з обмінними курсами валют.
Дивися повний текст У Росії заборонили показувати на вулицях курс валют.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 08:53
У Росії заборонили показувати на вулицях курс валют
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Росії заборонили показувати на вулицях курс валют.
Додано: Чет 20 гру, 2018 09:44
Почему не пишут о том, сколько обменников в Германии. Неужели людей интересуют больше российские новости, а не европейские?
Додано: Чет 20 гру, 2018 09:54
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:18
встающим с колен пора приготовиться...
нефть дешевеет, добыча сокращается, курсы начинают прятать.
следующий шаг - запрет доллара!
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