Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що забороняє банкам встановлювати вуличні табло з обмінними курсами валют.
Дивися повний текст У Росії заборонили показувати на вулицях курс валют.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 гру, 2018 08:53
У Росії заборонили показувати на вулицях курс валют
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Росії заборонили показувати на вулицях курс валют.
Додано: Чет 20 гру, 2018 09:44
Почему не пишут о том, сколько обменников в Германии. Неужели людей интересуют больше российские новости, а не европейские?
Додано: Чет 20 гру, 2018 09:54
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:18
встающим с колен пора приготовиться...
нефть дешевеет, добыча сокращается, курсы начинают прятать.
следующий шаг - запрет доллара!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:34
Это точно. При ЗВР равных общему внешнему долгу (государственному+частному), который в свою очередь в валюте всего на 75% (остальное в рублях), сальдо торгового баланса + 200 млрд. долларов и платежного в +100 по итогам текущего года, профиците бюджета в 3,5% от ВВП, ЗАПРЕТ ДОЛЛАРА-САМОЕ ЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ. Хотя само решение убрать с улиц табло с курсами - полный идиотизм. Даже не смотря на мотивировку (якобы борьбу с нелегальными обменниками), ведь кроме Москвы в остальных городах РФ 99% ПОВ расположены в банках.
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:00
Следующий подобный шаг – издать указ, чтобы АЗС убрали большие табло с ценами на топливо :)
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:11
Re: У Росії заборонили показувати на вулицях курс валют
Кстати, нигде в Европе не видел табло с курсами валют не то что снаружи банков, а и внутри отделений (кроме туристических мест). Видимо правительство скрывает от европейцев жестокую правду…
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:14
Волгарь
не устали еще на посту? понимаю, работа такая...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:18
а зачем и на что обычному европейцу не выезжающему из Европы, менять свои деньги?
это же наша местная традиция накопления держать в валюте, т.к. гривна непрерывно обесценивается. вторая традиция покупать на пике и продавать дешевле...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
|