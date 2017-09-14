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У Росії заборонили показувати
на вулицях курс валют

У Росії заборонили показувати на вулицях курс валют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 08:53

У Росії заборонили показувати на вулицях курс валют

Пропонуємо до обговорення:
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що забороняє банкам встановлювати вуличні табло з обмінними курсами валют.

Дивися повний текст У Росії заборонили показувати на вулицях курс валют.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 08:54

Вот теперь заживут))
finogenov_o_d
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:44

Почему не пишут о том, сколько обменников в Германии. Неужели людей интересуют больше российские новости, а не европейские?
link654
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:54

  link654 написав:Почему не пишут о том, сколько обменников в Германии. Неужели людей интересуют больше российские новости, а не европейские?

видимо потому, что Украина гораздо больше похожа на рашу, чем на Германию.
+ долгая "совместная" жисть, соседство итдтп. :)
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:18

  finogenov_o_d написав:Вот теперь заживут))



встающим с колен пора приготовиться...
нефть дешевеет, добыча сокращается, курсы начинают прятать.
следующий шаг - запрет доллара! :lol:
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:34

  Slon_Nosov написав:
  finogenov_o_d написав:Вот теперь заживут))



встающим с колен пора приготовиться...
нефть дешевеет, добыча сокращается, курсы начинают прятать.
следующий шаг - запрет доллара! :lol:

Это точно. При ЗВР равных общему внешнему долгу (государственному+частному), который в свою очередь в валюте всего на 75% (остальное в рублях), сальдо торгового баланса + 200 млрд. долларов и платежного в +100 по итогам текущего года, профиците бюджета в 3,5% от ВВП, ЗАПРЕТ ДОЛЛАРА-САМОЕ ЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ. Хотя само решение убрать с улиц табло с курсами - полный идиотизм. Даже не смотря на мотивировку (якобы борьбу с нелегальными обменниками), ведь кроме Москвы в остальных городах РФ 99% ПОВ расположены в банках.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:00

Следующий подобный шаг – издать указ, чтобы АЗС убрали большие табло с ценами на топливо :)
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:11

Re: У Росії заборонили показувати на вулицях курс валют

Кстати, нигде в Европе не видел табло с курсами валют не то что снаружи банков, а и внутри отделений (кроме туристических мест). Видимо правительство скрывает от европейцев жестокую правду…
valme
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:14

Волгарь

не устали еще на посту? понимаю, работа такая... :wink:
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:18

  valme написав:Кстати, нигде в Европе не видел табло с курсами валют не то что снаружи банков, а и внутри отделений (кроме туристических мест). Видимо правительство скрывает от европейцев жестокую правду…


а зачем и на что обычному европейцу не выезжающему из Европы, менять свои деньги?
это же наша местная традиция накопления держать в валюте, т.к. гривна непрерывно обесценивается. вторая традиция покупать на пике и продавать дешевле... :mrgreen:
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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