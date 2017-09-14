RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Росії заборонили показувати
на вулицях курс валют

У Росії заборонили показувати на вулицях курс валют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:20

  valme написав:Кстати, нигде в Европе не видел табло с курсами валют не то что снаружи банков, а и внутри отделений (кроме туристических мест). Видимо правительство скрывает от европейцев жестокую правду…

у "них" валюта и у нас - разные вещи,
зачем европейцу заработанные деньги переводить в другую валюту, как у нас.
и тдтп
19yuriy91
 
Повідомлень: 1511
З нами з: 15.09.12
Подякував: 118 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:48

  Slon_Nosov написав:Волгарь

не устали еще на посту? понимаю, работа такая... :wink:

Не у меня - Вы. ведь, вроде, маскировались под нефтетрейдера несколько лет назад, едва ли не единственный из всех, кто пытался возражать не в обычном стиле тех, для кого форум - profession de foi.
К сожалению, и Вы впадаете в общую болезнь (не только этого контингента сотрудников), но и всего украинского политикума и СМИ - представлять Россию страной пьяных орков, управляемой сумасшедшими.
Отсюда и результат...
Волгарь
 
Повідомлень: 5869
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:53

Re: У Росії заборонили показувати на вулицях курс валют

просто антипанические меры.
как табло поможет бороться с нелегальными обменками?
теперь нелегальная обменка будет без табло и народ туда не пойдёт? так?
странно, а что у контролирующих органов других методов не осталось?
Pegasmaster
 
Повідомлень: 774
З нами з: 10.05.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:02

  link654 написав:Почему не пишут о том, сколько обменников в Германии. Неужели людей интересуют больше российские новости, а не европейские?

А зачем в Германии обменники? Европа заинтересована чтобы к ней приезжали с евро а не с гривной :D Да и там, как нам тут рассказывают, расчет по картам и смартфонам.
p_a_l
 
Повідомлень: 1619
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:15

  Волгарь написав:
  Slon_Nosov написав:Волгарь

не устали еще на посту? понимаю, работа такая... :wink:

Не у меня - Вы. ведь, вроде, маскировались под нефтетрейдера несколько лет назад, едва ли не единственный из всех, кто пытался возражать не в обычном стиле тех, для кого форум - profession de foi.
К сожалению, и Вы впадаете в общую болезнь (не только этого контингента сотрудников), но и всего украинского политикума и СМИ - представлять Россию страной пьяных орков, управляемой сумасшедшими.
Отсюда и результат...


вы меня с кем то путаете, никогда не был трейдером. работаю на дядю, зпч к автомобилям продаю, рядовой сотрудник без претензий. я тут коротаю время, без конкретных целей кому то, что то доказать.
имхо, ваши же тексты направлены на создание впечатления о хорошей жизни в бензоколонке. слабые умы этому могут верить, а мне это не нравиться - эти де*** потом могут с вашими флагами по улицам бегать.
зачем вы нам бестолковым пишите о своей стране? сами считаете решение убрать курсы странным и при этом добавили кучу букв о бюджете, балансе и т.д.
если все так хорошо, чего рубль с 30 до 60 обесценился?
запретить доллар хорошее решение? объясняйте потом соотечественникам о том что получить за 1$ 120 рублей, гораздо лучше чем 60 р.
вам же так xyйло обьясняет :mrgreen:

вот уровень вашей страны:


зы а как вас по другому представлять, не по этому ли растет спрос на отели без россиян?
это не ваше?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2148
З нами з: 13.07.09
Подякував: 325 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:30

  Волгарь написав:Это точно. При ЗВР равных общему внешнему долгу (государственному+частному), который в свою очередь в валюте всего на 75% (остальное в рублях), сальдо торгового баланса + 200 млрд. долларов и платежного в +100 по итогам текущего года, профиците бюджета в 3,5% от ВВП, ЗАПРЕТ ДОЛЛАРА-САМОЕ ЛОГИЧНОЕ РЕШЕНИЕ. Хотя само решение убрать с улиц табло с курсами - полный идиотизм. Даже не смотря на мотивировку (якобы борьбу с нелегальными обменниками), ведь кроме Москвы в остальных городах РФ 99% ПОВ расположены в банках.

А чому тоді на Росії заборонили показувати курси?Може тому,що всі табло розраховані на 2 цифри,а на Росії вже скоро курс буде тризначний.
Дід в Бійську хрін без солі доїдає.
"Йолочка мнє нравіццо?
Йолочка,б***,мнє нравіццо?"
tea
 
Повідомлень: 16275
З нами з: 15.11.08
Подякував: 445 раз.
Подякували: 2111 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:31

  Slon_Nosov написав:
  Волгарь написав:
  Slon_Nosov написав:Волгарь

не устали еще на посту? понимаю, работа такая... :wink:

Не у меня - Вы. ведь, вроде, маскировались под нефтетрейдера несколько лет назад, едва ли не единственный из всех, кто пытался возражать не в обычном стиле тех, для кого форум - profession de foi.
К сожалению, и Вы впадаете в общую болезнь (не только этого контингента сотрудников), но и всего украинского политикума и СМИ - представлять Россию страной пьяных орков, управляемой сумасшедшими.
Отсюда и результат...


вы меня с кем то путаете, никогда не был трейдером. работаю на дядю, зпч к автомобилям продаю, рядовой сотрудник без претензий. я тут коротаю время, без конкретных целей кому то, что то доказать.
имхо, ваши же тексты направлены на создание впечатления о хорошей жизни в бензоколонке. слабые умы этому могут верить, а мне это не нравиться - эти де*** потом могут с вашими флагами по улицам бегать.
зачем вы нам бестолковым пишите о своей стране? сами считаете решение убрать курсы странным и при этом добавили кучу букв о бюджете, балансе и т.д.
если все так хорошо, чего рубль с 30 до 60 обесценился?

зы а как вас по другому представлять, не по этому ли растет спрос на отели без россиян?
это не ваше?

У меня хорошая память - поэтому и написал МАСКИРОВАЛИСЬ, мы спорили о термине intraday (помнится, мой оппонент был под ником Slon Slon, удивительно вовремя зарегистрировавшийся на форуме именно в день начала дискуссии).
Насчет того, кто и куда бегает - вопрос не ко мне. А состояние бюджета/баланса и протчего - просто доказательство того, почему Ваше предположение беспочвенно. Насчет курса - уже писал вчера. Оценка состояния экономики по курсу валюты очень напоминает мне строку из песни В. Бутусова:
- Здесь мерилом работы считают усталость.
Странно, что после всего случившегося в экономике Украины большинство форумчан действительно не понимают, что любимое народное развлечение (гривневый депозит с марта по октябрь, переводимый в наличную валюту с ноября по декабрь для продажи в январе-феврале и далее...) всего лишь игра с нулевой суммой, не обращая внимания на то, что для затыкания дыр Минфин занимает деньги уже под 20,5% процентов годовых всего на 11 недель...
Волгарь
 
Повідомлень: 5869
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:34

  Волгарь написав: представлять Россию страной пьяных орков, управляемой сумасшедшими.

Плюсую за фразу. :wink:
То ще Лібо сюди не заходив. :mrgreen:
П.С.На Росії Дід Мороз "рушив коні" прямо на святі.

https://eadaily.com/ru/news/2018/12/19/ ... v-kemerove
tea
 
Повідомлень: 16275
З нами з: 15.11.08
Подякував: 445 раз.
Подякували: 2111 раз.
 
Профіль
4
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tea і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пинзеник розповів, чому курс гривні в грудні щороку...
R2 » Суб 15 гру, 2018 18:35
1 211
Переглянути останнє повідомлення
Суб 15 гру, 2018 20:48
Бывалый
Понад 60% імпортованого вугілля Україна закуповує в Росії
R2 » Чет 13 гру, 2018 15:05
4 362
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 23:42
Вкладчик1234
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 426, 427, 428
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4271 221720
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 гру, 2018 19:10
ceba

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65471)
20.12.2018 13:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.