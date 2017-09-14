у "них" валюта и у нас - разные вещи,
зачем европейцу заработанные деньги переводить в другую валюту, как у нас.
и тдтп
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Додано: Чет 20 гру, 2018 12:20
у "них" валюта и у нас - разные вещи,
зачем европейцу заработанные деньги переводить в другую валюту, как у нас.
и тдтп
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:48
Не у меня - Вы. ведь, вроде, маскировались под нефтетрейдера несколько лет назад, едва ли не единственный из всех, кто пытался возражать не в обычном стиле тех, для кого форум - profession de foi.
К сожалению, и Вы впадаете в общую болезнь (не только этого контингента сотрудников), но и всего украинского политикума и СМИ - представлять Россию страной пьяных орков, управляемой сумасшедшими.
Отсюда и результат...
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:53
Re: У Росії заборонили показувати на вулицях курс валют
просто антипанические меры.
как табло поможет бороться с нелегальными обменками?
теперь нелегальная обменка будет без табло и народ туда не пойдёт? так?
странно, а что у контролирующих органов других методов не осталось?
Додано: Чет 20 гру, 2018 13:02
А зачем в Германии обменники? Европа заинтересована чтобы к ней приезжали с евро а не с гривной Да и там, как нам тут рассказывают, расчет по картам и смартфонам.
Додано: Чет 20 гру, 2018 13:15
вы меня с кем то путаете, никогда не был трейдером. работаю на дядю, зпч к автомобилям продаю, рядовой сотрудник без претензий. я тут коротаю время, без конкретных целей кому то, что то доказать.
имхо, ваши же тексты направлены на создание впечатления о хорошей жизни в бензоколонке. слабые умы этому могут верить, а мне это не нравиться - эти де*** потом могут с вашими флагами по улицам бегать.
зачем вы нам бестолковым пишите о своей стране? сами считаете решение убрать курсы странным и при этом добавили кучу букв о бюджете, балансе и т.д.
если все так хорошо, чего рубль с 30 до 60 обесценился?
запретить доллар хорошее решение? объясняйте потом соотечественникам о том что получить за 1$ 120 рублей, гораздо лучше чем 60 р.
вам же так xyйло обьясняет
вот уровень вашей страны:
зы а как вас по другому представлять, не по этому ли растет спрос на отели без россиян?
это не ваше?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Чет 20 гру, 2018 13:30
А чому тоді на Росії заборонили показувати курси?Може тому,що всі табло розраховані на 2 цифри,а на Росії вже скоро курс буде тризначний.
Дід в Бійську хрін без солі доїдає.
"Йолочка мнє нравіццо?
Йолочка,б***,мнє нравіццо?"
Додано: Чет 20 гру, 2018 13:31
У меня хорошая память - поэтому и написал МАСКИРОВАЛИСЬ, мы спорили о термине intraday (помнится, мой оппонент был под ником Slon Slon, удивительно вовремя зарегистрировавшийся на форуме именно в день начала дискуссии).
Насчет того, кто и куда бегает - вопрос не ко мне. А состояние бюджета/баланса и протчего - просто доказательство того, почему Ваше предположение беспочвенно. Насчет курса - уже писал вчера. Оценка состояния экономики по курсу валюты очень напоминает мне строку из песни В. Бутусова:
- Здесь мерилом работы считают усталость.
Странно, что после всего случившегося в экономике Украины большинство форумчан действительно не понимают, что любимое народное развлечение (гривневый депозит с марта по октябрь, переводимый в наличную валюту с ноября по декабрь для продажи в январе-феврале и далее...) всего лишь игра с нулевой суммой, не обращая внимания на то, что для затыкания дыр Минфин занимает деньги уже под 20,5% процентов годовых всего на 11 недель...
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