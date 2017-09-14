У Росії заборонили показувати на вулицях курс валют

Додано: Чет 20 гру, 2018 13:15

Волгарь написав: Slon_Nosov написав: Волгарь



не устали еще на посту? понимаю, работа такая... не устали еще на посту? понимаю, работа такая...

Не у меня - Вы. ведь, вроде, маскировались под нефтетрейдера несколько лет назад, едва ли не единственный из всех, кто пытался возражать не в обычном стиле тех, для кого форум - profession de foi.

К сожалению, и Вы впадаете в общую болезнь (не только этого контингента сотрудников), но и всего украинского политикума и СМИ - представлять Россию страной пьяных орков, управляемой сумасшедшими.

Отсюда и результат... Не у меня - Вы. ведь, вроде, маскировались под нефтетрейдера несколько лет назад, едва ли не единственный из всех, кто пытался возражать не в обычном стиле тех, для кого форум - profession de foi.К сожалению, и Вы впадаете в общую болезнь (не только этого контингента сотрудников), но и всего украинского политикума и СМИ - представлять Россию страной пьяных орков, управляемой сумасшедшими.Отсюда и результат...

вы меня с кем то путаете, никогда не был трейдером. работаю на дядю, зпч к автомобилям продаю, рядовой сотрудник без претензий. я тут коротаю время, без конкретных целей кому то, что то доказать.имхо, ваши же тексты направлены на создание впечатления о хорошей жизни в бензоколонке. слабые умы этому могут верить, а мне это не нравиться - эти де*** потом могут с вашими флагами по улицам бегать.зачем вы нам бестолковым пишите о своей стране? сами считаете решение убрать курсы странным и при этом добавили кучу букв о бюджете, балансе и т.д.если все так хорошо, чего рубль с 30 до 60 обесценился?запретить доллар хорошее решение? объясняйте потом соотечественникам о том что получить за 1$ 120 рублей, гораздо лучше чем 60 р.вам же так xyйло обьясняетвот уровень вашей страны:зы а как вас по другому представлять, не по этому ли растет спрос на отели без россиян?это не ваше?