У Росії заборонили показувати на вулицях курс валют

Додано: Чет 20 гру, 2018 14:41

Slon_Nosov написав: Волгарь написав: Соотношение постоянного населения России и Украины

1988-ый - 2,86 к 1

2018-ый - 4,15 к 1

Наличного населения

1988-ый - 2,86 к 1

2018-ый - 5,0 к 1

Размера экономики (номинального)

1988-ый - 3,0 к 1

2018-ый - 14,0 к 1

Среднедушевых денежных доходов

1988-ый - 1 к 1

2018-ый - 3,6 к 1

Среднедушевых денежных вкладов в банках

1988-ый - 0,9 к 1

2018-ый - 5 к 1

Среднедушевого розничного товарооборота

1988-1,1 к 1

2018 - 3,8 к 1

Общая смертность на 1000 населения

1988 0,95 к 1

2018-ый 0,73 к 1

Детская смертность на 1000 населения

1988-ой - 1,3 к 1

2018-ый 0,66 к 1

Объема промпроизводства

1988 3 к 1

2018 11,5 к 1

Соотношение постоянного населения России и Украины1988-ый - 2,86 к 12018-ый - 4,15 к 1Наличного населения1988-ый - 2,86 к 12018-ый - 5,0 к 1Размера экономики (номинального)1988-ый - 3,0 к 12018-ый - 14,0 к 1Среднедушевых денежных доходов1988-ый - 1 к 12018-ый - 3,6 к 1Среднедушевых денежных вкладов в банках1988-ый - 0,9 к 12018-ый - 5 к 1Среднедушевого розничного товарооборота1988-1,1 к 12018 - 3,8 к 1Общая смертность на 1000 населения1988 0,95 к 12018-ый 0,73 к 1Детская смертность на 1000 населения1988-ой - 1,3 к 12018-ый 0,66 к 1Объема промпроизводства1988 3 к 12018 11,5 к 1



не нужно большой шрифт, а то я еще больше нарисую....

это как в выражении "не нужно громких слов - они сотрясают воздух но не собеседника!"



и что? давайте еще запасы нефти и газа сравним в наших странах... сравните себя с сша, германией, англией?



или лучше с кем то из этой компании, тогда ваша страна еще круче будет выглядеть...

"скажи мне кто твои друзья и я скажу кто ты" (с)







https://news.liga.net/politics/news/kry ... nta-spisok



1. Армения

2. Беларусь

3. Боливия

4. Бурунди

5. Камбоджа

6. Куба

7. КНДР

8. Иран

9. Лаос

10. Мьянма

11. Никарагуа

12. Сербия

13. Южный Судан

14. Судан

15. Сирия

16. Узбекистан

17. Венесуэла

18. Зимбабве

19. РФ



Вот на фоне таких друзей и соратников РФ вполне может выглядеть "супердержавой".

Но вот незадача - есть и другие страны...

смотрим на тех, кто проголосовал против резолюции ООН по Крыму и судоходству.1. Армения2. Беларусь3. Боливия4. Бурунди5. Камбоджа6. Куба7. КНДР8. Иран9. Лаос10. Мьянма11. Никарагуа12. Сербия13. Южный Судан14. Судан15. Сирия16. Узбекистан17. Венесуэла18. Зимбабве19. РФВот на фоне таких друзей и соратников РФ вполне может выглядеть "супердержавой".Но вот незадача - есть и другие страны... не нужно большой шрифт, а то я еще больше нарисую....это как в выражении "не нужно громких слов - они сотрясают воздух но не собеседника!"и что? давайте еще запасы нефти и газа сравним в наших странах...сравните себя с сша, германией, англией?или лучше с кем то из этой компании, тогда ваша страна еще круче будет выглядеть..."скажи мне кто твои друзья и я скажу кто ты" (с)

В огороде бузина а в Киеве...сами знаете кто. Я Вам про экономику, а Вы про Крым. Зачем ломиться в открытую дверь - аннексия Крыма со стороны РФ была не просто преступлением, ЭТО ОШИБКА, приведшая в итоге к абсолютно никому не нужной конфронтации со всем евроатлантическим сообществом, потере Украины как если не дружественной, то нейтральной страны, и ВВП в размере почти 300 млрд. долларов. Но какое это имеет отношение к тому, что Украина умудрилась за годы независимости отстать от РФ абсолютно по всем показателям (кратно), опережая ее только по темпам депопуляции, общей и детской смертности? Именно поэтому сравнение с Германией некорректно - мы вышли из одной советской шинели, как и намек на нефть - ВСЯ ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ВВП РОССИИ занимает 1/8,Украины - 1/15-ю. И этой разницей (12 или 6,5% экономики) никак не объяснить кратный разрыв во всех экономических параметрах.