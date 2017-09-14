У Росії заборонили показувати на вулицях курс валют
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Ну да. Если бы у этого коллектива ботов была хорошая память то они бы знали что значит сокращение год. в укр документах на 4-й год регистрации на фин форуме Замечено что когда этим ботам скучно или нечего сказать - они на личности переходят, в истории постов копаются и пр. Что с них взять - акционеры Газпрома и не на такое способны
Волгарь написав:Соотношение постоянного населения России и Украины 1988-ый - 2,86 к 1 2018-ый - 4,15 к 1 Наличного населения 1988-ый - 2,86 к 1 2018-ый - 5,0 к 1 Размера экономики (номинального) 1988-ый - 3,0 к 1 2018-ый - 14,0 к 1 Среднедушевых денежных доходов 1988-ый - 1 к 1 2018-ый - 3,6 к 1 Среднедушевых денежных вкладов в банках 1988-ый - 0,9 к 1 2018-ый - 5 к 1 Среднедушевого розничного товарооборота 1988-1,1 к 1 2018 - 3,8 к 1 Общая смертность на 1000 населения 1988 0,95 к 1 2018-ый 0,73 к 1 Детская смертность на 1000 населения 1988-ой - 1,3 к 1 2018-ый 0,66 к 1 Объема промпроизводства 1988 3 к 1 2018 11,5 к 1
не нужно большой шрифт, а то я еще больше нарисую.... это как в выражении "не нужно громких слов - они сотрясают воздух но не собеседника!"
и что? давайте еще запасы нефти и газа сравним в наших странах... сравните себя с сша, германией, англией?
или лучше с кем то из этой компании, тогда ваша страна еще круче будет выглядеть... "скажи мне кто твои друзья и я скажу кто ты" (с)
1. Армения 2. Беларусь 3. Боливия 4. Бурунди 5. Камбоджа 6. Куба 7. КНДР 8. Иран 9. Лаос 10. Мьянма 11. Никарагуа 12. Сербия 13. Южный Судан 14. Судан 15. Сирия 16. Узбекистан 17. Венесуэла 18. Зимбабве 19. РФ
Вот на фоне таких друзей и соратников РФ вполне может выглядеть "супердержавой". Но вот незадача - есть и другие страны...
В огороде бузина а в Киеве...сами знаете кто. Я Вам про экономику, а Вы про Крым. Зачем ломиться в открытую дверь - аннексия Крыма со стороны РФ была не просто преступлением, ЭТО ОШИБКА, приведшая в итоге к абсолютно никому не нужной конфронтации со всем евроатлантическим сообществом, потере Украины как если не дружественной, то нейтральной страны, и ВВП в размере почти 300 млрд. долларов. Но какое это имеет отношение к тому, что Украина умудрилась за годы независимости отстать от РФ абсолютно по всем показателям (кратно), опережая ее только по темпам депопуляции, общей и детской смертности? Именно поэтому сравнение с Германией некорректно - мы вышли из одной советской шинели, как и намек на нефть - ВСЯ ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ВВП РОССИИ занимает 1/8,Украины - 1/15-ю. И этой разницей (12 или 6,5% экономики) никак не объяснить кратный разрыв во всех экономических параметрах.
Волгарь написав: В огороде бузина а в Киеве...сами знаете кто. Я Вам про экономику, а Вы про Крым. Зачем ломиться в открытую дверь - аннексия Крыма со стороны РФ была не просто преступлением, ЭТО ОШИБКА, приведшая в итоге к абсолютно никому не нужной конфронтации со всем евроатлантическим сообществом, потере Украины как если не дружественной, то нейтральной страны, и ВВП в размере почти 300 млрд. долларов. Но какое это имеет отношение к тому, что Украина умудрилась за годы независимости отстать от РФ абсолютно по всем показателям (кратно), опережая ее только по темпам депопуляции, общей и детской смертности? Именно поэтому сравнение с Германией некорректно - мы вышли из одной советской шинели, как и намек на нефть - ВСЯ ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ВВП РОССИИ занимает 1/8,Украины - 1/15-ю. И этой разницей (12 или 6,5% экономики) никак не объяснить кратный разрыв во всех экономических параметрах.
бузина, бузина.... и вот казалось бы почему новость "о запрете табличек с курсом валют на России", а разговор перешел к обсуждению экономики Украины? вы же житель другой страны, что вам за интерес к нашей не ахти какой экономике? я например и так знаю что у меня в Украине дела не ахти и коррупция процветает, но до вашей необьятной мне интереса нет. вы бы больше на своих форумах людям обьясняли что нападать на соседние страны плохо или вас за это посадят? приходиться на форумах чужой страны отрываться?
перспективы вашей гундяевской секты в нашей стране обсудить не желаете?
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Волгарь написав:В огороде бузина а в Киеве...сами знаете кто. Я Вам про экономику, а Вы про Крым. ВСЯ ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В ВВП РОССИИ занимает 1/8,Украины - 1/15-ю. И этой разницей (12 или 6,5% экономики) никак не объяснить кратный разрыв во всех экономических параметрах.
Любий друже.На Росії,а точніше в Бійську,дід хрін без солі доїдає. Не вірите? Ось відео,яке підірвало інтернет-простір.Дід по переглядам переплюнув кліпи Кобзона.
Думаю запрет на эти табло с курсом валют аналогичен запрету рекламы сигарет в России. В России, в магазинах, полки с сигаретами закрыты шторками. Что бы некурящие покупатели не видели пачки сигарет. Думаю здесь такая же аналогия. Чтобы если человеку не интересующемуся долларами их курс не попадался на глаза. Ну возможно это не плохая идея. Табло с курсом валют это атавизм со времен перестройки.
Yura_Gag написав:Думаю запрет на эти табло с курсом валют аналогичен запрету рекламы сигарет в России. В России, в магазинах, полки с сигаретами закрыты шторками. Что бы некурящие покупатели не видели пачки сигарет. Думаю здесь такая же аналогия. Чтобы если человеку не интересующемуся долларами их курс не попадался на глаза. Ну возможно это не плохая идея. Табло с курсом валют это атавизм со времен перестройки.
И вообще, скрыть все! Ведь пересиденту РФ надо верить на слово, что сказали в программе "Время" - то и правда. А всякие Бибиси запретить, пусть не клевещут.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...