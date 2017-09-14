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У Росії заборонили показувати
на вулицях курс валют

У Росії заборонили показувати на вулицях курс валют
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:53

  EKO написав:
  valme написав:Кстати, нигде в Европе не видел табло с курсами валют не то что снаружи банков, а и внутри отделений (кроме туристических мест). Видимо правительство скрывает от европейцев жестокую правду…

Смысл там обмена евро в обменке? На что, на доллары? :mrgreen: Для стран ЕС, с отличной от евро валютой попросту используется карта, обмен валюты 99% граждан там попросту не нужен.

Как и везде. Выезжая с обычной рублевой карточкой в Европу, я беру с собой максимум пару сотен ЕВРО - за остальное плачу картой. Вероятно также поступают и десятки миллионов туристов со всего света, приезжающих в Европу каждый год.
Волгарь
 
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