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Перепланування квартир можна
робити без дозволів - Мінрегіон

Перепланування квартир можна робити без дозволів - Мінрегіон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:11

Перепланування квартир можна робити без дозволів - Мінрегіон

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст Перепланування квартир можна робити без дозволів - Мінрегіон.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:11

та все уже знают, так же как и в курсе, что строить можно 25+ этажей на расстоянии 20 метров друг от друга и без парковок.
Rainbow
 
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