Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.
Дивися повний текст Перепланування квартир можна робити без дозволів - Мінрегіон.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 09:11
Перепланування квартир можна робити без дозволів - Мінрегіон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перепланування квартир можна робити без дозволів - Мінрегіон.
Додано: Чет 20 гру, 2018 09:11
та все уже знают, так же как и в курсе, что строить можно 25+ этажей на расстоянии 20 метров друг от друга и без парковок.
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