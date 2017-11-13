Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.
Дивися повний текст Перепланування квартир можна робити без дозволів - Мінрегіон.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 09:11
Перепланування квартир можна робити без дозволів - Мінрегіон
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Перепланування квартир можна робити без дозволів - Мінрегіон.
Додано: Чет 20 гру, 2018 09:11
та все уже знают, так же как и в курсе, что строить можно 25+ этажей на расстоянии 20 метров друг от друга и без парковок.
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:54
Перепланировка без разрешения, если нет вмешательства в несущие конструкции, это нормально, но не все владельцы квартир знают, где несущие стены. Например, в 1 и 2-х комнатных квартирах бетонных хрущёвок несущие стены между квартирами, а в 3-х комнатных несущая стена между комнатами. Кто подскажет несведущим, если документация на дом утеряна?
Додано: Чет 20 гру, 2018 13:02
avk, согласен. У меня был квест по поиску схемы расположения дымоходов и вент каналов в двухэтажном кооперативном доме - так и не нашел концов где её взять.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 13:22
Несведущим подскажет ДАБК. В панельных хрущевках опирание плиты перекрытия на все четыре стены. Трогать их нельзя.
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