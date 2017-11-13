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Перепланування квартир можна
робити без дозволів - Мінрегіон

Перепланування квартир можна робити без дозволів - Мінрегіон
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:11

Перепланування квартир можна робити без дозволів - Мінрегіон

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

Дивися повний текст Перепланування квартир можна робити без дозволів - Мінрегіон.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 09:11

та все уже знают, так же как и в курсе, что строить можно 25+ этажей на расстоянии 20 метров друг от друга и без парковок.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:54

Перепланировка без разрешения, если нет вмешательства в несущие конструкции, это нормально, но не все владельцы квартир знают, где несущие стены. Например, в 1 и 2-х комнатных квартирах бетонных хрущёвок несущие стены между квартирами, а в 3-х комнатных несущая стена между комнатами. Кто подскажет несведущим, если документация на дом утеряна?
avk
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:02

avk, согласен. У меня был квест по поиску схемы расположения дымоходов и вент каналов в двухэтажном кооперативном доме - так и не нашел концов где её взять.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:22

  avk написав:Перепланировка без разрешения, если нет вмешательства в несущие конструкции, это нормально, но не все владельцы квартир знают, где несущие стены. Например, в 1 и 2-х комнатных квартирах бетонных хрущёвок несущие стены между квартирами, а в 3-х комнатных несущая стена между комнатами. Кто подскажет несведущим, если документация на дом утеряна?

Несведущим подскажет ДАБК. В панельных хрущевках опирание плиты перекрытия на все четыре стены. Трогать их нельзя.
sergnemo68
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