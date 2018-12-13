Мережа американських супермаркетів Kroger Co повідомила про початок доставки продуктів на автономних автомобілях у місті Скоттсдейл, в штаті Арізона.
Дивися повний текст Безпілотні автомобілі в США почали розвозити продукти замовникам.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 11:09
Безпілотні автомобілі в США почали розвозити продукти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Безпілотні автомобілі в США почали розвозити продукти замовникам.
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:09
Перефразирую старый анекдот:
- А В Украине за это время, научились через ж..опу отбирать деньги.
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:36
И чего только эти капиталисты не придумают, лишь бы лишить работы доставщика-латиноса в своём интернет магазине.
Проблема может быть в идентификации заказчика и соответствии забираемого им пакета.
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