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Безпілотні автомобілі в США
почали розвозити продукти...

Безпілотні автомобілі в США почали розвозити продукти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:09

Безпілотні автомобілі в США почали розвозити продукти...

Пропонуємо до обговорення:
Мережа американських супермаркетів Kroger Co повідомила про початок доставки продуктів на автономних автомобілях у місті Скоттсдейл, в штаті Арізона.

Дивися повний текст Безпілотні автомобілі в США почали розвозити продукти замовникам.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:09

Перефразирую старый анекдот:
- А В Украине за это время, научились через ж..опу отбирать деньги.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:36

И чего только эти капиталисты не придумают, лишь бы лишить работы доставщика-латиноса в своём интернет магазине.
Проблема может быть в идентификации заказчика и соответствии забираемого им пакета.
warlamp
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