Про це йдеться в офіційному прес-релізі Федрезерву.
Дивися повний текст ФРС рятує економіку США від \"перегріву\".
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Додано: Чет 20 гру, 2018 12:53
ФРС рятує економіку США від "перегріву"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФРС рятує економіку США від \"перегріву\".
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:53
Ну еще половина осталась до 2008 года и обвал
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