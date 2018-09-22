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ФРС рятує економіку
США від "перегріву"

ФРС рятує економіку США від "перегріву"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:53

ФРС рятує економіку США від "перегріву"

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в офіційному прес-релізі Федрезерву.

Дивися повний текст ФРС рятує економіку США від \"перегріву\".
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:53

Ну еще половина осталась до 2008 года и обвал
https://www.teletrade.ru/analytics/curr ... ia-sistema
p_a_l
 
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