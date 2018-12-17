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Через брак рук у "Борисполі" можлива затримка посилок на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:55
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба аеропорту.
Дивися повний текст Через брак рук у \"Борисполі\" можлива затримка посилок на Новий рік
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Додано: Чет 20 гру, 2018 12:55
Не хватает рук, пинайте посылки ногами.)))
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Додано: Чет 20 гру, 2018 13:26
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