Про це повідомляє прес-служба аеропорту.
Дивися повний текст Через брак рук у \"Борисполі\" можлива затримка посилок на Новий рік.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 12:55
Через брак рук у "Борисполі" можлива затримка посилок на...
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Дивися повний текст Через брак рук у \"Борисполі\" можлива затримка посилок на Новий рік.
Додано: Чет 20 гру, 2018 14:28
Нормальные люди на обьеме зарабатывают. А эти рукожопые - копируют правительство.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Чет 20 гру, 2018 14:28
О каких "посылках" речь - там под снегом огромный завал товарных партий импортных грузов - смотрите фото здесь -
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