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Через брак рук у "Борисполі"
можлива затримка посилок на...

Через брак рук у "Борисполі" можлива затримка посилок на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:55

Через брак рук у "Борисполі" можлива затримка посилок на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Дивися повний текст Через брак рук у \"Борисполі\" можлива затримка посилок на Новий рік.
R2
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Не хватает рук, пинайте посылки ногами.)))
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Блин, накрылся новогодний подарочек с Китая
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:24

Тунеядцы. Совсем обнаглели.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:28

Нормальные люди на обьеме зарабатывают. А эти рукожопые - копируют правительство.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 14:28

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба аеропорту.

Дивися повний текст Через брак рук у "Борисполі" можлива затримка посилок на Новий рік.



О каких "посылках" речь - там под снегом огромный завал товарных партий импортных грузов - смотрите фото здесь - https://www.facebook.com/groups/8172022 ... 198827928/
katso
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:09

Ладно посылочки, у людей бизнес накрывается, груз портится, авиакомпании деньги теряют из-за этого, грузы долетают быстрее, а потом тупо лежат неделями. Вот тут видео есть https://www.facebook.com/alfinsbank?__t ... qA&__xts__
mut6ko
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 07:50

Вы не правильно читаете заглавие: Из-За желания показать платежный баланс лучшим, чем он есть на самом деле - ПОСЫЛКИ БУДУТ РАСТАМАЖИВАТЬСЯ ПОСЛЕ НГ!
shkarapet
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