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Міжбанк: долар упав до 27,56/27,57 на продажах частини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 гру, 2018 13:04
Пропонуємо до обговорення:
Торги валютного міжбанку в секторі долара в четвер стартували з рівнів попереднього закриття 27,64/27,66 UAH/USD віртуально, без угод.
Дивися повний текст Міжбанк: долар упав до 27,56/27,57 на продажах частини збільшеного припливу експортної виручки
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Додано: Чет 20 гру, 2018 13:04
Почему Нацбанк не покупает в такой момент валюту? Одной кукурузы собрали на два миллиарда зелени больше,чем в прошлом году, И продать за рубеж все надо побыстрее, пока вслед за нефтью и агросырье не пошло вниз в цене
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alex58chorniy
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