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HTC вирішила орієнтуватися на флагманські смартфони
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 гру, 2018 13:07
Пропонуємо до обговорення:
HTC планує перезавантажити свою стратегію продажів смартфонів у першій половині 2019 року, зосередившись на моделях середнього і високого класу.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 13:08
Их еще кто то покупает?
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