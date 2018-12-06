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Польща підписала ще один контракт на поставки газу з США
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Додано: Чет 20 гру, 2018 16:22
Пропонуємо до обговорення:
Польська державна нафтогазова компанія PGNiG підписала 20-річний контракт з американською компанією Port Arthur LNG - дочірньою компанією Sempra Energy, - на поставки з 2023 року скрапленого газу з США.
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R2
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Додано: Чет 20 гру, 2018 16:22
Что мешает Украине поступить точно так же? Главное по формуле FOB (Free On Board), по которой покупатель отвечает за транспортировку сжиженного газа. И если поставка пойдет через проливы а так как танкеры США то Эрдогану придется им объяснять почему он не хочет пускать танкеры или же через терминалы в Польше и Литве.. Но правда для этого надо иметь минимальное образование... а пока хабы с его дорогим газом.. ведь хаб это по сути базар, то есть как раз уровень керманычей..
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Джон
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:10
Джон а ты бы хотел купить,ну скажем,машину в америке,при том ,что доставка ее к тебе домой ложится на твои плечи(по формуле FOB)?
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Tabak
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