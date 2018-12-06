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Польща підписала ще один
контракт на поставки газу з США

Польща підписала ще один контракт на поставки газу з США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:22

Польща підписала ще один контракт на поставки газу з США

Пропонуємо до обговорення:
Польська державна нафтогазова компанія PGNiG підписала 20-річний контракт з американською компанією Port Arthur LNG - дочірньою компанією Sempra Energy, - на поставки з 2023 року скрапленого газу з США.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:22

Что мешает Украине поступить точно так же? Главное по формуле FOB (Free On Board), по которой покупатель отвечает за транспортировку сжиженного газа. И если поставка пойдет через проливы а так как танкеры США то Эрдогану придется им объяснять почему он не хочет пускать танкеры или же через терминалы в Польше и Литве.. Но правда для этого надо иметь минимальное образование... а пока хабы с его дорогим газом.. ведь хаб это по сути базар, то есть как раз уровень керманычей..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:10

Джон а ты бы хотел купить,ну скажем,машину в америке,при том ,что доставка ее к тебе домой ложится на твои плечи(по формуле FOB)?
Tabak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 08:00

  Tabak написав:Джон если поставка пойдет через проливы а так как танкеры США то Эрдогану придется им объяснять
Они уже объяснились... почти. И т.к. проливы и без газовозов - одна из самых загруженных в мире магистралей, Турция не считает возможным дать разрешение на их проводку в Черное море: "опасно" видите-ли. А через Литву или Польшу - и без того недешевый скрапленный газ для нас вообще "золотым" станет, экономически сильно не выгодно. Сама Польша, кстати, реально не в штатах, а у Катара покупает! У турок был проект газопровода из Туркмении, через Иран, но Эрдоган с подачи Путлера его похерил...
Radon
 
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