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Кабмін пообіцяв МВФ не
підвищувати зарплати чиновникам

Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:34

Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у меморандумі між Україною та МВФ.

Дивися повний текст Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:34

Так от навіщо УКРЗалізницю зробили приватною!
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:37

  jeugen написав:Так от навіщо УКРЗалізницю зробили приватною!

Навіть будучи державною, в УЗ працювали б не чиновники
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:16

Re: Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам

  Faceless написав:Навіть будучи державною, в УЗ працювали б не чиновники
))) Повторюєшся. Але цього, достовірно, ніхто з форумчан не знає.
jeugen
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