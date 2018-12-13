Про це йдеться у меморандумі між Україною та МВФ.
Дивися повний текст Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 16:34
Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам.
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:37
Додано: Чет 20 гру, 2018 17:16
Re: Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам
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