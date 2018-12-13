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Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 гру, 2018 16:34
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у меморандумі між Україною та МВФ.
Дивися повний текст Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам
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R2
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Додано: Чет 20 гру, 2018 16:34
Так от навіщо УКРЗалізницю зробили приватною!
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jeugen
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Додано: Чет 20 гру, 2018 16:37
jeugen написав:
Так от навіщо УКРЗалізницю зробили приватною!
Навіть будучи державною, в УЗ працювали б не чиновники
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Faceless
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Додано: Чет 20 гру, 2018 17:16
Faceless написав:
Навіть будучи державною, в УЗ працювали б не чиновники
))) Повторюєшся. Але цього, достовірно, ніхто з форумчан не знає.
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jeugen
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Додано: Чет 20 гру, 2018 18:14
jeugen написав:
Так от навіщо УКРЗалізницю зробили приватною!
приватною? шось пропустив. а хто власник?
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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