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Кабмін пообіцяв МВФ не
підвищувати зарплати чиновникам

Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:34

Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у меморандумі між Україною та МВФ.

Дивися повний текст Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:34

Так от навіщо УКРЗалізницю зробили приватною!
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 16:37

  jeugen написав:Так от навіщо УКРЗалізницю зробили приватною!

Навіть будучи державною, в УЗ працювали б не чиновники
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:16

Re: Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам

  Faceless написав:Навіть будучи державною, в УЗ працювали б не чиновники
))) Повторюєшся. Але цього, достовірно, ніхто з форумчан не знає.
jeugen
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 18:14

  jeugen написав:Так от навіщо УКРЗалізницю зробили приватною!


приватною? шось пропустив. а хто власник?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:53

Обещать - не значит жениться.
Первый транш получат, выборы пропетляют, и забудут про обещания
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:36

Ну да, он Укрзалізниці вже не підвищили в 2 рази, з 250 000 грн до 500 000 грн на місяць.
І називайте їх як хочете, хоч чиновники, хоч ЧПшники, вони працюють за бюджетні гроші в країні, де пенсії по 1500 грн., а робота на 500 дол вважається "нормальною".
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:05

Re: Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам

  Rainbow написав:вони працюють за бюджетні гроші

То вкажіть, з якого саме бюджету по якій статті фінансується УЗ?
Державне підприємство не дорівнює бюджетна організація
Faceless
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