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Кабмін пообіцяв МВФ не
підвищувати зарплати чиновникам

Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:28

  sequence написав:
  galex написав:если они принесут соответствующую прибыль, то без вопросов. грубо говоря, чтобы получилось так, как у Нафтогаза, а не так, как у Укрпочты.
так они же не принесли за последние годы - жалуются, что з/п им жлобски не подняли? Хотели, видимо лям гривен, но махнули рукой - пока на жизнь хватает. Знаете, когда пишут про подобные доходы у всяких русских "шубохранителей" (РЖД, кстати), так все знатные украинские патриоты тыкают. А как свои себе такой доход "назначили" - "все в норме", некоторые вообще пишут, что "Зализныця" к государству отношения не имеет. Ну-ну


Ещё некоторые иногда говорят "Украина - не Россия".
Кучма даже книгу написал, если что, с таким названием.
Это ж не "призывы"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:11

  sequence написав:
  galex написав:если они принесут соответствующую прибыль, то без вопросов. грубо говоря, чтобы получилось так, как у Нафтогаза, а не так, как у Укрпочты.
так они же не принесли за последние годы - жалуются, что з/п им жлобски не подняли? Хотели, видимо лям гривен, но махнули рукой - пока на жизнь хватает. Знаете, когда пишут про подобные доходы у всяких русских "шубохранителей" (РЖД, кстати), так все знатные украинские патриоты тыкают. А как свои себе такой доход "назначили" - "все в норме", некоторые вообще пишут, что "Зализныця" к государству отношения не имеет. Ну-ну


как по мне, разница между госдиректором и успешным менеджером западного образца огромна. поэтому если человек хочет получать как успешный топ-манагер, а результат давать как типичный чиновник госконторы, то это неправильнео.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:16

Re: Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам

  Вкладчик1234 написав:Ещё некоторые иногда говорят "Украина - не Россия".
Кучма даже книгу написал, если что, с таким названием.
Это ж не "призывы"?



тем не менее, некоторым вот этот факт в кавычках можно вбить в голову только при помощи небольшого кусочка свинца.
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