Кабмін пообіцяв МВФ не підвищувати зарплати чиновникам
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galex написав:если они принесут соответствующую прибыль, то без вопросов. грубо говоря, чтобы получилось так, как у Нафтогаза, а не так, как у Укрпочты.
так они же не принесли за последние годы - жалуются, что з/п им жлобски не подняли? Хотели, видимо лям гривен, но махнули рукой - пока на жизнь хватает. Знаете, когда пишут про подобные доходы у всяких русских "шубохранителей" (РЖД, кстати), так все знатные украинские патриоты тыкают. А как свои себе такой доход "назначили" - "все в норме", некоторые вообще пишут, что "Зализныця" к государству отношения не имеет. Ну-ну
Ещё некоторые иногда говорят "Украина - не Россия". Кучма даже книгу написал, если что, с таким названием. Это ж не "призывы"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
galex написав:если они принесут соответствующую прибыль, то без вопросов. грубо говоря, чтобы получилось так, как у Нафтогаза, а не так, как у Укрпочты.
так они же не принесли за последние годы - жалуются, что з/п им жлобски не подняли? Хотели, видимо лям гривен, но махнули рукой - пока на жизнь хватает. Знаете, когда пишут про подобные доходы у всяких русских "шубохранителей" (РЖД, кстати), так все знатные украинские патриоты тыкают. А как свои себе такой доход "назначили" - "все в норме", некоторые вообще пишут, что "Зализныця" к государству отношения не имеет. Ну-ну
как по мне, разница между госдиректором и успешным менеджером западного образца огромна. поэтому если человек хочет получать как успешный топ-манагер, а результат давать как типичный чиновник госконторы, то это неправильнео.