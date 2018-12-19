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"Рятуйтеся втечею":
легендарний економіст напророкував...

"Рятуйтеся втечею": легендарний економіст напророкував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:06

"Рятуйтеся втечею": легендарний економіст напророкував...

Пропонуємо до обговорення:
Алан Грінспен закликав інвесторів по всьому світу "готуватися до гіршого".

Дивися повний текст \"Рятуйтеся втечею\": легендарний економіст напророкував крах фондових ринків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:06

Шо опять кризис?и у нас тоже опять? Блин....
lavidenko
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:40

  lavidenko написав:Шо опять кризис?и у нас тоже опять? Блин....


"Криза мине Україну...але ми її наздоженемо" (Тимошенко 2008 г) :mrgreen:
rjkz
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