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"Рятуйтеся втечею": легендарний економіст напророкував...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:06
Пропонуємо до обговорення:
Алан Грінспен закликав інвесторів по всьому світу "готуватися до гіршого".
Дивися повний текст \"Рятуйтеся втечею\": легендарний економіст напророкував крах фондових ринків
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:06
Шо опять кризис?и у нас тоже опять? Блин....
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lavidenko
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Додано: Чет 20 гру, 2018 21:40
lavidenko написав:
Шо опять кризис?и у нас тоже опять? Блин....
"Криза мине Україну...але ми її наздоженемо" (Тимошенко 2008 г)
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rjkz
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