Меморандум містить виклад політики і стратегії.
Дивися повний текст Оприлюднено новий меморандум України з МВФ.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:44
Оприлюднено новий меморандум України з МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оприлюднено новий меморандум України з МВФ.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:10
И почему пишут, что обнародован, а публикуют только чьи-то комментарии?
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