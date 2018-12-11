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У Мінрегіоні пояснили, кому
заборонили встановлювати...

У Мінрегіоні пояснили, кому заборонили встановлювати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:05

У Мінрегіоні пояснили, кому заборонили встановлювати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у нових державних будівельних нормах.

Дивися повний текст У Мінрегіоні пояснили, кому заборонили встановлювати індивідуальні газові котли.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 23:05

допустим у меня 3 этажа НЕ новостойка мне можно ???
как можно писать новости так что бы ничего не было понятно !

1) Жителям новостроек запретили в квартирах размещать индивидуальные газовые котлы с открытыми и закрытыми камерами сгорания.
так значит старым постройкам можно ( старые это сколько лет ?)
2) “В помещениях кухонь, интегрированных в структуру жилой комнаты, допускается установка только теплогенераторов с закрытой камерой сгорания”, – отметил министр регионального развития Зубко.
- эти помещения в новостройках старостройках на каком этаже ? на 3-м можно ?

3) Кому можно устанавливать – нововведение не касается домов до 3 этажей.
новостроек или старостроеек ?

то есть если у меня стростройка и 3 этажа ? можно или нет ?
yama
 
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