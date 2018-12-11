Про це йдеться у нових державних будівельних нормах.
Дивися повний текст У Мінрегіоні пояснили, кому заборонили встановлювати індивідуальні газові котли.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 23:05
У Мінрегіоні пояснили, кому заборонили встановлювати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінрегіоні пояснили, кому заборонили встановлювати індивідуальні газові котли.
Додано: Чет 20 гру, 2018 23:05
допустим у меня 3 этажа НЕ новостойка мне можно ???
как можно писать новости так что бы ничего не было понятно !
1) Жителям новостроек запретили в квартирах размещать индивидуальные газовые котлы с открытыми и закрытыми камерами сгорания.
так значит старым постройкам можно ( старые это сколько лет ?)
2) “В помещениях кухонь, интегрированных в структуру жилой комнаты, допускается установка только теплогенераторов с закрытой камерой сгорания”, – отметил министр регионального развития Зубко.
- эти помещения в новостройках старостройках на каком этаже ? на 3-м можно ?
3) Кому можно устанавливать – нововведение не касается домов до 3 этажей.
новостроек или старостроеек ?
то есть если у меня стростройка и 3 этажа ? можно или нет ?
Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:28
У нас все законы прописаны так, что за котлету чиновнику всегда всё можно порешать.
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